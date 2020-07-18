Об этом в интервью #Буквам рассказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Сейчас очень много хороших заявлений, мы построим 3000-4000-6000 км. Ну, посмотрим по осени, что будет. Просто мне обидно, что до сих пор они запускают те дороги, которые были построены нами. Ни одной новой дороги “зелеными” до сих пор не построено”, – отметил Омелян.

“Они открывают одесскую трассу Киев-Одесса 25 километров. Но забывают, что эта дорога начала строиться белорусами в 2018-2019 годах и просто достроена была в 2020 году. Так же Львов-Пустомыты-Меденичи 45 километров дороги они торжественно открывают в этом году, но из них 39 километров было построено в 2017-2019 годах, а 5 километров было построено в этом году. Они их считают 45 километров или они ее считают как 5 км своих?”, – спросил экс-министр.

Он рассказал, что в свое время предлагал очень простой действенный спсоб показать достижения: “начали ремонты или строительство – делаете интерактивную карту Украины, ставите геотеги места начала, места завершения, красивые фотографии в режиме онлайн”.

“Этого никто не делает, потому что тогда нельзя будет сказать, что построено 4000 километров дорог, тогда придется признать, что построено только 2000-3000 км. Меньше, чем при Порошенко”, – отметил Омелян.