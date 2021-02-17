Новая Зеландия выведет свои войска из Афганистана в мае, завершив развертывание, которое длилось два десятилетия.

Об этом заявила премьер-министр страны Хасинда Ардерн, сообщает The Guardian.

“После 20-летнего присутствия Сил обороны Новой Зеландии в Афганистане, пришло время ее завершить”, – сказала она.

С 2001 года в Афганистане служили около 3500 новозеландцев, включая спецназ, группы восстановления и специалистов по подготовке офицеров.

В последние годы развертывание неуклонно сокращается и в настоящее время состоит из шести человек – трех человек в Академии подготовки офицеров Афганистана и трех человек в штаб-квартире НАТО.

“Размещение в Афганистане было одним из самых продолжительных в нашей истории. Я хотела бы вспомнить 10 новозеландцев, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также более 3500 сотрудников Вооруженных сил и других агентств, чье стремление к миру всегда будут помнить”, – сказал Ардерн.

По ее словам, решение о прекращении развертывания было обсуждено с “ключевыми партнерами”.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет выводить войска из Афганистана “до того, как придет время”.