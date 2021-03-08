Новая Зеландия закупила еще 8,5 миллионов дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. Этого количества достаточно для вакцинации всего населения страны.

Об этом сообщается на сайте правительства Новой Зеландии.

Правительство подписало соглашение о предварительной закупке 8,5 миллионов дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNtech, которых достаточно для вакцинации 4,25 миллиона человек. Ожидается, что вакцины поступят в Новую Зеландию во второй половине года.

“Теперь наш общий заказ Pfizer – 10 миллионов доз. Этого количества достаточно для 5 миллионов человек, чтобы сделать 2 прививки, необходимые для полной вакцинации от COVID-19”, – говорится в сообщении.

Первоначальное соглашение правительства с Pfizer заключалось в том, чтобы предоставить около 1,5 миллионов доз, которых хватило бы для вакцинации 750 000 человек.

Решение сделать Pfizer в Новой Зеландии основным поставщиком вакцины было основано на том, что этот препарат продемонстрировал эффективность около 95% в предотвращении коронавируса.

В правительстве отметили, что лишние дозы планируют безвозмездно перенаправить другим странам – например, Королевству Ниуэ, Токелау и Островами Кука, а также своим ближайшим соседям – Самоа, Тонга и Тувалу.

“Мы стремимся к тому, чтобы любые дозы, которые не нужны в Новой Зеландии, находили хорошее применение в других местах”, – сообщило новозеландское правительство.

Новая Зеландия — едва ли не единственная страна, которую почти не затронула пандемия. Это результат своевременных действий властей и преимущества – в данном случае – географического расположения страны.

В Новой Зеландии живет порядка 4,8 млн человек. За все время пандемии в стране к 8 марта 2021 года заболели 2405 человек. Выздоровел при этом 2301 человек, умерло – 26.

На данный момент под наблюдением медиков находится 78 граждан.