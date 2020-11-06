За прошедшие сутки, 5 ноября, в Киеве зафиксировали 1002 новых случая коронавируса COVID-19, что является новым рекордом за все время эпидемии в нашей стране.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 42 375. За прошедшие сутки умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице 841 летальный случай.

Заболели 5 ноября:

556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет.

Среди них и 39 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки больше всего людей с начала эпидемии – 1 449. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе – 164, Оболонском – 154, Деснянском районе – 114 случаев.

Кличко отметил, что в столице уже подготовили почти 4000 коек в 24 коммунальных медучреждениях. В частности, на этой неделе город определило почти 800 коек в четырех городских больницах – №3, №5, №7 и №12. И их сейчас готовят для приема больных коронавирусом.