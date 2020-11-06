Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 42 375. За прошедшие сутки умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице 841 летальный случай.
Заболели 5 ноября:
- 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
- 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет.
- Среди них и 39 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки больше всего людей с начала эпидемии – 1 449. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе – 164, Оболонском – 154, Деснянском районе – 114 случаев.
Кличко отметил, что в столице уже подготовили почти 4000 коек в 24 коммунальных медучреждениях. В частности, на этой неделе город определило почти 800 коек в четырех городских больницах – №3, №5, №7 и №12. И их сейчас готовят для приема больных коронавирусом.
- По состоянию на 9 утра 6 ноября в Украине зафиксировано 9721 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. При этом, более 10,7 тысяч украинцев выздоровели.