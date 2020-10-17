За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировали 6410 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За минувшие сутки коронавирус победили 2194 человек, еще 109 больных умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (598), Одесской (506), Харьковской (472) и Днепропетровской (464) областях.

На сегодняшний день в Украине COVID-19 подтвердили у 293 641 человека. Из них 124 113 пациентов выздоровели, а 5517 – умерли.