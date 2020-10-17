Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
За минувшие сутки коронавирус победили 2194 человек, еще 109 больных умерли от осложнений.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (598), Одесской (506), Харьковской (472) и Днепропетровской (464) областях.
На сегодняшний день в Украине COVID-19 подтвердили у 293 641 человека. Из них 124 113 пациентов выздоровели, а 5517 – умерли.
- С 12 октября Киев отнесен к “оранжевой” карантинной зоне. Канев, что в Черкасской области, и Сумы – в “красной” зоне. В Тернополе и Бережанах карантин ослабили.
- 13 октября Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина из-за эпидемии COVID-19 до конца года, усилив ограничения.