Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания отметил, что Жмак победил в конкурсе на должность главы “Укрзализныци” и прошел все собеседования.

Биография Владимира Жмака

Жмак родился 16 марта 1964 в городе Чернобыль Киевской области.

Срочную военную службу проходил в Афганистане, учился в Киевском национальном университете имени Шевченко.

Жмак работал в наблюдательном совете “Киевстара”. С 2011 года он был исполнительным директором “ТНК-ВР”, президентом предприятий с иностранными инвестициями “ТНК-Украина” и “РН-Украина”.

С июля 2015 года был первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации, а позже членом наблюдательного совета аэропорта “Борисполь”.