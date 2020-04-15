Кабинет Министров Украины сегодня уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" и назначил ему замену.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Таким образом, было поддержано предложение наблюдательного совета АО “Укрзализныця” о прекращении полномочий Марчека. Он также исключен из состава членов правления компании.

“Правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления “Укрзализныци” и исключило его из состава членов правления”, – отметил Криклий.

Он уточнил, что временно исполнять обязанности председателя правления “УЗ” будет Иван Юрик.

“Конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению наблюдательного совета (акционерного, – ред.) общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина”, – добавил Криклий.

Стоит отметить, что новый временный руководитель “Укрзализныци” Иван Юрик является членом правления компании с лета 2019 года. Он возглавил стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами (среди задач – работа с кредитным портфелем компании и реструктуризация долгов).

С июня 2018 года Юрик входил в состав набсовета компании, принимал участие в работе комитетов по стратегии, финансам и аудиту.

В 2017-2018 годах он работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest. В 2014-2016 годах Юрик был руководителем службы министра Министерства финансов Украины.

В 2010-2014 годах он возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone.

Желько Марчек исполнял обязанности главы “УЗ” с февраля 2020 года – после досрочного увольнения Евгения Кравцова.