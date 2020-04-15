Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Таким образом, было поддержано предложение наблюдательного совета АО “Укрзализныця” о прекращении полномочий Марчека. Он также исключен из состава членов правления компании.
“Правительство уволило Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления “Укрзализныци” и исключило его из состава членов правления”, – отметил Криклий.
Он уточнил, что временно исполнять обязанности председателя правления “УЗ” будет Иван Юрик.
“Конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению наблюдательного совета (акционерного, – ред.) общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина”, – добавил Криклий.
Стоит отметить, что новый временный руководитель “Укрзализныци” Иван Юрик является членом правления компании с лета 2019 года. Он возглавил стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами (среди задач – работа с кредитным портфелем компании и реструктуризация долгов).
С июня 2018 года Юрик входил в состав набсовета компании, принимал участие в работе комитетов по стратегии, финансам и аудиту.
В 2017-2018 годах он работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest. В 2014-2016 годах Юрик был руководителем службы министра Министерства финансов Украины.
В 2010-2014 годах он возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone.
Желько Марчек исполнял обязанности главы “УЗ” с февраля 2020 года – после досрочного увольнения Евгения Кравцова.
- В июне 2019 года Кабинет Министров утвердил новый состав правления “Укрзализныци”. В него вошли: Иван Юрик, Марчин Целеевский, Франтишек Буреш, Сергей Кушнир.
- В январе 2020 года Кабинет Министров согласовал увольнение Евгения Кравцова с должности председателя правления “Укрзализныци”.