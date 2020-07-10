#Буквы рассказывают, что известно об Уруском.
Олег Уруский родился 13 апреля 1963 года в Черткове Тернопольской области.
В 1985 году он окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, после чего получил степень доктора технических наук.
В 1993-1996 годах Уруский работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины.
В 1996-2000 годах он возглавлял управление в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны. В 2003-2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства Украины.
В 2005 году Уруский стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.
А с 21 января по 19 августа 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины.
В апреле нынешнего года Уруского назначили директором инжиниринговой компании “Прогрестех-Украина”. Отметим, что Прогрестехгруп (Progresstechgroup) является международным холдингом со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.
- Ранее сообщалось, что кандидатуру на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса могут назвать уже через неделю.