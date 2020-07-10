Сегодня, 10 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении бывшего главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого заместителя министра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

#Буквы рассказывают, что известно об Уруском.

Олег Уруский родился 13 апреля 1963 года в Черткове Тернопольской области.

В 1985 году он окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, после чего получил степень доктора технических наук.

В 1993-1996 годах Уруский работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины.

В 1996-2000 годах он возглавлял управление в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны. В 2003-2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства Украины.

В 2005 году Уруский стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики.

А с 21 января по 19 августа 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

В апреле нынешнего года Уруского назначили директором инжиниринговой компании “Прогрестех-Украина”. Отметим, что Прогрестехгруп (Progresstechgroup) является международным холдингом со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.