Кандидатура на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть определена уже через неделю.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями местного бизнеса в рамках рабочей поездки в Одесскую область, информирует пресс-служба главы государства.

Зеленский заверил, что сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий является одним из приоритетов власти.

“Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей – сейчас выбираем наилучшую кандидатуру”, – отметил он.

По словам Зеленского, развитие промышленности является стратегическим направлением.

“Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия – это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической страной”, – сообщил он.