Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями местного бизнеса в рамках рабочей поездки в Одесскую область, информирует пресс-служба главы государства.
Зеленский заверил, что сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий является одним из приоритетов власти.
“Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей – сейчас выбираем наилучшую кандидатуру”, – отметил он.
По словам Зеленского, развитие промышленности является стратегическим направлением.
“Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия – это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической страной”, – сообщил он.
- В мае этого года стало известно, что в Украине создадут министерство, отвечающее за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики. Впоследствии Владимир Зеленский назвал возможного кандидата на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя возможное создание Министерства оборонно-промышленного комплекса, в интервью #Буквам сообщил, что, возможно, отдельного ведомства не будет, а введут должность вице-премьера по ОПК.