В Национальном банке Украины ответили на некоторые вопросы, связанные с новыми правилами финансового мониторинга и проведения денежных переводов.

Об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции НБУ, передает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, 28 апреля вступил в силу закон о финансовом мониторинге (№361-IX “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”). Документ предусматривает, в частности, введение ряда ограничений при проведении денежных операций на сумму более 5 тысяч. Теперь для их проведения является обязательным подтверждение личности отправителя. На какие операции закон повлияет?

Руководитель департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза объяснил, нововведения призваны сосредоточить внимание банковских учреждений на операциях, которые имеют признаки “дробленности” и помечены как “высокорисковые”.

Имеются в виду такие переводы, отправитель которых не идентифицирован, и которые в сумме значительно превышают лимит в 5 тысяч гривен.

Береза уточнил, что сейчас нет четких критериев для определения того, какие операции являются “высокорисковыми” и имеют признаки “дробленности”. Каждый банк должен будет самостоятельно разработать эти критерии.

В НБУ уверяют, что “низкорисковых” операций, которых большиство, нововведения не коснутся.

Когда нововведения начнут действовать?

Переходный период, в течение которого механизм работы нововведений должен быть реализован, будет продолжаться до 1 января 2021 года.

До июля НБУ должен опубликовать свои рекомендации по внедрению нововведений, а до начала следующего года банки должны, пользуясь ими, выработать собственные алгоритмы их реализации.

До тех пор переводы на сумму более 5 тысяч без идентификации личности разрешены.

В каких случаях в проведении переводов будут отказывать?

В соответствии с законом, если речь идет о банке или небанковском учреждении (почта, службы по переводу средств), отправитель должен будет показать идентифицирующий документ (сегодня это должен быть паспорт, но перечень таких документов планируют расширить), для того, чтобы выполнить операцию на сумму более 5 тысяч гривен. Если отправитель откажется предоставлять документ сотруднику учреждения, в проведении операции будет отказано.

При этом если речь идет о переводах между картами/счетами одного и того же или разных банков, ограничение в 5 тысяч гривен не действует. В этом случае и отправитель, и получатель уже идентифицированы банками.

Что будет с терминалами?

Что касается платежных терминалов (программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС), до конца года их владельцы должны будут принять решение о том, каким образом будут проводить операции в будущем, учитывая нормы нового закона.

Глава департамент платежных систем НБУ Алексей Шабан объяснил, что владельцы терминалов должны будут или оборудовать устройства средствами для идентификации пользователя (например, считывателем карт), или отказаться от проведения операций на сумму более 5 тысяч гривен.

Шабан подчеркнул, что решение в этом вопросе будут принимать именно владельцы терминалов, поскольку для многих из них нет необходимости тратить средства на переоборудование устройств.

Замглавы НБУ Катерина Рожкова в свою очередь отметила, что делать переводы на крупные суммы с помощью терминалов — неудобно, следовательно, ими и без того не пользуются с этой целью и проблем не возникнет.

По статистике, средняя сумма чека в терминалах небанковских учреждений составляет около 130 гривен. В терминалах банков — около 600 гривен. Эти суммы значительно ниже лимита.

Будет ли массовая блокировка счетов?

В Сети начала распространяться информация о том, что те, кто получил анонимный перевод или несколько переводов, сумма которых превышает лимит, будут обязаны предоставить информацию о происхождении этих средств, а в противном случае доступ к ним будет заблокирован.

Руководитель департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза заверил, что блокировки счетов не будет.

Береза подчеркнул, что “низкорисковые” операции (с незначительными суммами и без признаков “дробленности”) внимание банков привлекать не будут.

То есть, банкам будет необходимо предпринимать меры в случаях, если были зафиксированы “высокорисковые” операции на сумму более 5 тысяч гривен, при проведении которых отправитель идентифицирован не был.

Как именно финучреждения будут реагировать на такие инциденты, на данный момент неизвестно.