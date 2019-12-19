В партии "Голос" признали, что власть пошла на уступки им и другим партиям по части вопросов, связанных с новым Избирательным кодексом.

Об этом идет речь в статье #Букв “У вас не открытые, а закрытые списки: как Рада снова обманула избирателей”.

Как сообщалось ранее, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс. После документ был отправлен на доработку. 3 октября Верховная Рада продлила сроки доработки. 5 декабря нардепы должны были рассмотреть доработанную версию документа, однако рассмотрение нового Избирательного кодекса отложили.

После этого была создана рабочая группа. Представители фракций начали “торговаться”, чтобы получить для себя более выгодные условия формирования списка. Депутаты подтвердили этот факт в комментариях #Буквам.

“Мы забрали оттуда токсичные нормы, в частности – где ЦИК могла иметь свой админресурс, иметь представительства Центральной избирательной комиссии в окружных избирательных комиссиях. Мы привели Кодекс в соответствие с 17 предложениями президента. В частности – большие права для людей с инвалидностью с созданием для них возможности голосовать. 40-процентная квота для одного из гендерных полов – для того, чтобы уравновесить избирательные списки и не иметь дискриминации по гендерному признаку”, – отметил депутат “Голоса” Роман Лозинский.

Другой народный избранник не под запись сообщил, что была достигнута договоренность продолжить работу над кодексом уже в феврале 2020 года.

“Думаю, что они будут менять этот закон, так же как и закон о местных выборах, потому что они пока не понимают, какая система будет им в дальнейшем выгодной”, — сообщил собеседник #Букв.