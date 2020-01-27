Об этом сообщает “Европейская правда”.

Отмечается, бельгиец был избран автоматически, поскольку группа либералов, чья квота вступает в силу, представила только его кандидатуру.

Сообщается, что Дамс работает в ПАСЕ с ноября 2014 года. При этом уточняется, что бельгиец является достаточно непубличным депутатом, который не слишком известен.

В то же время по критически важным для Украины голосованиям Дамс не отдавал свой голос ни за, ни против.

Новый глава ПАСЕ не голосовал за большинство украинских резолюций по Донбассу и Крыму, поддержав только резолюцию о гуманитарной ситуации в Украине, которая была принята в январе 2015-го года.

Помимо того, Дамс также “воздержался” во время голосования, когда Россию вернули в ПАСЕ.

Бельгиец не поднимал тему российско-украинской войны в своей первой речи в качестве главы ПАСЕ.