Список опубликован на сайте организации.

Самым дорогим футболистом стал нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе. Его стоимость оценили в 265,2 млн евро.

Вторым стал форвард “Манчестер Сити” Рахим Стерлинг (223,7 млн евро), третье место занял нападающий “Ливерпуля” Мохамед Салах (175,1 млн евро).

Действующий обладатель “Золотого мяча” Лионель Месси, выступающий за “Барселону”, расположился на восьмой строчке (125,5 млн евро). Форвард туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду , который стал лучшим бомбардиром УЕФА в 2019 году (80,3 млн евро) не попал в первую десятку рейтинга.

Самые дорогие футболисты топ-5 лиг Европы:

1. Килиан Мбаппе (“ПСЖ”) — €265,2 млн;

2. Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”) — €223,7;

3. Мохамед Салах (“Ливерпуль”) — €175,1;

4. Джейдон Санчо (“Боруссия”, Дортмунд) — €168,9;

5. Садио Мане (“Ливерпуль”) — €155,6;

6. Гарри Кейн (“Тоттенхэм Хотспур”) — €150,5;

7. Маркус Рэшфорд (“Манчестер Юнайтед”) — €134,3;

8. Лионель Месси (“Барселона”) — €125,5;

9. Антуан Гризманн (“Барселона”) — €123,6;

10. Лаутаро Мартинес (“Интер”) — €115,7.