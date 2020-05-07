Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.

Об этом сообщили в пресс-служба СБУ.

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Также установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками “рискованности” (фиктивности).

“Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем”, – отметили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Изъятую в ходе следственных действий документацию будет добавлено как доказательную базу к материалам дела.

При этом, по инициативе СБУ заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.