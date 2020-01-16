Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
“Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора зарегистрировали уголовное производство по фактам обстрелов жилых домов на территории Донецкой области (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Расследованием дела будут заниматься следователи Службы безопаности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Отмечается, что уголовное дело было открыто на основании доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с соблюдением прав человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. В докладе зафиксирован, в частности, инцидент, имевший место в сентябре прошлого года. Тогда в результате обстрелов пострадали четверо гражданских лиц.
“Так, в результате обстрелов, которые состоялись в сентябре 2019 года, трое мужчин получили осколочные ранения во время тушения пожара, одному из них ампутировали руку. Еще одна женщина получила ранения в собственном дворе”, — отметили в ОГП.
- 21 декабря российско-оккупационные войска сегодня обстреляли из миномета жилые дома населенного пункта Золотое-4 (Луганская область).
- 24 ноября около 18:00 пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Березового Донецкой области и дачный массив из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате сгорело 6 домов местных жителей.