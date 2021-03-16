Министр иностранных дел Словении Анже Логар, который должен прибыть с визитом в Украину 16 марта, в анонсе неправильно написал и имя, и фамилию украинского коллеги.

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 15 марта, министерство иностранных дел Словении анонсировало визит Логара в Украину.

“Завтра министр посетит с рабочим визитом Украину для встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он также встретится с командой программы ULEAD with Europe и Яшаром Халитом Чевиком, главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине”, — говорится в сообщении.

Анонс также появился на персональной странице Анже Логара в Facebook. Он выглядел как изображение с основной информацией о визите: страна, дата, главная встреча — с Кулебой. Вот только имя украинского министра изменили на Дмитрия, а фамилию на Кулебо (Dmitrij Kulebo вместо Dmytro Kuleba).

Вероятно, заметив ошибку, пост удалили. Однако это изображение все еще можно найти через поисковик.