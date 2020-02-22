Рэп-исполнительница Alyona Alyona представила новый трек, посвященный памяти всех, чья жизнь оборвалась слишком рано.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“Однажды ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15 летнего парня Дани Дидыка, ставшего жертвой теракта во время Марша единства в Харькове в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них — похороны молодежи”, – рассказала рэперша.

Она отметила, что трек “Когда хоронят молодых” – это “ода памяти” всем юношам и девушкам, чьи смерти ей пришлось пережить и о которых довелось узнать.

“Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир. Эта песня — воспоминание обо всех, чья жизнь оборвалась слишком рано”, – добавила она.

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