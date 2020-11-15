15 ноября в Одессе во время второго тура выборов городских голов сообщили о заминировании городской ТИК.

Об этом пишет chesno.org.

Всех людей эвакуировали из помещения.

На месте работают пожарные и работники полиции. Из динамиков раздаются призывы сохранять спокойствие.

“Около 15:00 всех вывели на улицу. Мы не можем даже зайти внутрь, чтобы сказать вам, какая явка. Ждем”, – сообщила член ТИК Мария Бальжик.

В этом здании, оказывается, работает еще и три участка – №511194, 511198 и 511238. Сейчас они не работают.

Издание “Думская” сообщает, что полиция не нашла взрывных устройств в здании, где размещается горТИК, и на прилегающей территории. В ходе проверки были эвакуированы более сотни человек.

Кроме того наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали бюллетени с буквенными и цифровыми обозначениями в клеточках напротив фамилии кандидата на должность городского головы.

На участке №511247 (ул. Серова, 29) наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала бюллетени с пометками “Л” и “4” в клетках напротив фамилии одного из кандидатов.

На участке №511235 (ул. Болгарская, 31), расположенном неподалеку от предыдущей (обе находятся в одном микрорайоне), наблюдатель ОПОРЫ заметил бюллетени с пометками “Ж” и “1”.

Фото: ОПОРА

По состоянию на 17 часов явка по участку №511247 составила 17,3%, по участку 511235 – 20,3%.

“Избирательный бюллетень с любой пометкой, который позволяет идентифицировать волеизъявления избирателя, и при этом является единственной отметкой в ​​избирательном бюллетене, как правило, определяется комиссией как настоящий, если в комиссии не возникает сомнений. Однако, поскольку на избирательных участках наблюдатели фиксируют не единичные случаи одинаковых и одновременно нераспространенные отметки в избирательном бюллетене (вместо “галочек” и “крестиков” – конкретные цифры или буквы), это может свидетельствовать о том, что за волеизъявлением избирателей осуществляется определенный контроль, и, вероятно, осуществляется стимулирование избирателей к посещению избирательного участка и голосования”, – пояснила Анастасия Матвиенко, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Одесской области.