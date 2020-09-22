Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы.
Сообщается, что правоохранители все-таки обнаружили паспорта у десяти граждан Израиля и одного гражданина Франции, несмотря на их заверения об отсутствии документов.
“Поскольку иностранцы нарушили правила пребывания в Украине, им запретят въезд в нашу страну сроком на 5 лет и принудительно вернут в страны происхождения”, – говорится в сообщении.
Паломники возвращались из Умани, где праздновали Рош ха-Шана.
- Ранее сообщалось, что хасиды съехались в Умань на празднование иудейского нового года.