На государственной границе Украины в понедельник, 21 сентября, пограничники остановили микроавтобус с 11 хасидами. Паломники утверждали, что не имеют при себе документов. Им запретят въезд в Украину на 5 лет.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы.

Сообщается, что правоохранители все-таки обнаружили паспорта у десяти граждан Израиля и одного гражданина Франции, несмотря на их заверения об отсутствии документов.

“Поскольку иностранцы нарушили правила пребывания в Украине, им запретят въезд в нашу страну сроком на 5 лет и принудительно вернут в страны происхождения”, – говорится в сообщении.

Паломники возвращались из Умани, где праздновали Рош ха-Шана.