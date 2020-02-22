Телеканал HBO подтвердил, что снимет новый специальный эпизод известного сериала "Друзья".

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте HBO MAX.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HBO Max (@hbomax) 14 Фев 2020 в 3:00 PST

В специальном эпизоде сыграют звезды сериала Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

Выход новой серии запланирован на май, он будет доступен подписчикам HBO Max.

Ожидается, что съемки пройдут на студии Warner Bros. в Бербанке.

По данным источников, гонорар звезд за съемки составит около $2,25-2,5 млн.