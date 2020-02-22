Об этом сообщается в Instagram-аккаунте HBO MAX.

 

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Публикация от HBO Max (@hbomax)

В специальном эпизоде сыграют звезды сериала Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

Выход новой серии запланирован на май, он будет доступен подписчикам HBO Max.

Ожидается, что съемки пройдут на студии Warner Bros. в Бербанке.

По данным источников, гонорар звезд за съемки составит около $2,25-2,5 млн.

 

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It’s happening… ⁣ ⁣ ⁣ @hbomax⁣ @courteneycoxofficial⁣ @lisakudrow⁣ @mleblanc⁣ @mattyperry4⁣ @_schwim_

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

  • В декабре 2019 года в США в возрасте 72 лет ушла из жизни композитор, автор песен Алли Уиллис, которая написала музыку для главного саундтрека сериала “Друзья” “I’ll Be There for You”.