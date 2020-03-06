Об этом в Facebook сообщил адвокат пятого президента Игорь Головань.
“Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления”, – сообщил он.
Головань также опубликовал выписку из единого реестра досудебных расследований.
- 29 февраля больше десятка представителей различных правоохранительных органов защищали народного избранника Александра Дубинского от людей, которые скандировали ему “Ганьба!” и “Черт” под стенами Государственного бюро расследований (ГБР).