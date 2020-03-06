Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил адвокат пятого президента Игорь Головань.

“Офис Генерального прокурора во исполнение судебного решения отреагировал на клеветнические обвинения народного депутата Дубинского в адрес Петра Порошенко. Зарегистрировано уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления”, – сообщил он.

Головань также опубликовал выписку из единого реестра досудебных расследований.