Офис Генпрокурора в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, пятого президента Петра Порошенко и экс-секретаря СНБОУ Александра Турчинова.

Об этом заявил политик Олег Ляшко.

Он не уточнил, откуда получил такую информацию, но она проверенная.

“ГПУ в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют в команде на проход наших военных через Керченский пролив”, – завил он.

Ляшко по этому поводу сказал, что те, кто управляют страной сегодня, “не сделали миллионной доли для ее спасения”, как сделал это Воронченко, Турчинов или Порошенко.

“Фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас – это выполнение нынешней властью задач Кремля по дискредитации Майдана и нашей освободительной борьбы”, – отметил он.

Также Ляшко предупредил “антимайдановскую власть”, что “никакой карантин или вирус” не остановит, чтобы вынести их “к чертовой матери”.