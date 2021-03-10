Об этом сообщили в пресс-службе академии.
Всего на участие в конкурсе было подано 86 работ.
Из них в длинный список вошла 81 киноработа: 21 полнометражная игровая лента, 21 короткометражная игровая, 22 документальные, 1 полнометражная анимационная, 6 короткометражных анимационных и 10 сериалов.
Лонг-лист номинантов на кинопремию “Золотая Дзига” выглядит следующим образом:
1. Игровой полнометражный фильм:
• “Атлантида”;
• “Бесславные крепостные”;
• “Виддана” (номинации: Лучшая песня, Лучшие визуальные эффекты);
• “Экс”;
• “Забытые”;
• “Сказка старого мельника”;
• “Мать Апостолов”;
• “Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения”;
• “Номера”;
• “Адская Хоругва, или Рождество Казацкое”;
• “Предчувствие”;
• “Пик страха”;
• “Плохие дороги”;
• “Сумасшедшая Свадьба 2” (номинация “Лучшая песня”)
• “Наследие лжи”;
• “Стасис” (международное название – Parthenon)
• “Схидняк”;
• “Тарас. Возвращение”;
• “Толока”;
• “Крепость Хаджибей”;
• “Черкассы”.
2. Короткометражный игровой фильм:
• “Immigrant holdem”;
• “Mute”;
• “Run away”;
• “Альфа”;
• “Бульмастиф”;
• “Великдень”;
• “Где моя…”;
• “Дом, милый дом”;
• “Жизнь ленивого бездельника”;
• “ИНО”;
• “Килим”;
• “Монолог. Один”;
• “Не дома”;
• “Нетерпимость”;
• “Объективно”;
• “Ой!”;
• “Парикмахер”;
• “Между теней”;
• “Схрон”;
• “Чачьо”;
• “Если было завтра”.
3. Документальный фильм:
• “1944 Крым. Депортация”;
• “Ау”;
• “Базиль”;
• “Байконур. Вторжение”;
• “Бальный король”;
• “Бес”;
• “Борщ. Секретный ингредиент”;
• “Ваш Василий”;
• “Веронского сокровища”;
• “Свадебное наследство”;
• “В. Сильвестров”;
• “Зарваница”;
• “Земля голубая, будто апельсин”;
• “Звезда Давида Черкасского”;
• “Код предков”;
• “Город, который исчезает”;
• “Многая лета. Стойко”;
• “Не все будет хорошо”;
• “Поезд “Киев-Война”;
• “Тропами киевских пляжей”;
• “Обломки”;
• “Юки”.
4. Короткометражный анимационный фильм:
• “Mr.Nox”;
• “История Украины за 5 минут”;
• “Монетка счастья”;
• “Фамилия в кармане”;
• “Черта”;
• “Это просто космос”.
5. Полнометражный анимационный фильм:
• “Виктор_Робот”.
6. Игровой сериал:
• “Вызов”;
• “Отважные”;
• “И будут люди”;
• “Карпатский рейнджер”;
• “Казаки. Абсолютно лживая история”;
• “Мама”;
• “Первые ласточки. Zалежни”;
• “Сага”;
• “Секс, Инста и ВНО (SIZ)”;
• “Поймать Кайдаша”.
Члены киноакадемии уже начали голосование за номинантов. Окончательный список будет объявлен в середине апреля.
Премия “Золотая Дзига” будет вручаться в 24 номинациях.
Даты и место проведения кинопремии будут объявлены позже.
- В прошлом году в рамках церемонии вручения четвертой национальной кинопремии “Золотая Дзига 2020” в номинации “Лучший фильм” победила лента “Мои Мысли Тихие” Антонио Лукича. А победителем в номинации “Лучшая режиссерская работа” стал Нариман Алиев за свой дебютный полный метр “Домой”.