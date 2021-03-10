Об этом сообщили в пресс-службе академии.

Всего на участие в конкурсе было подано 86 работ.

Из них в длинный список вошла 81 киноработа: 21 полнометражная игровая лента, 21 короткометражная игровая, 22 документальные, 1 полнометражная анимационная, 6 короткометражных анимационных и 10 сериалов.

Лонг-лист номинантов на кинопремию “Золотая Дзига” выглядит следующим образом:

1. Игровой полнометражный фильм:

• “Атлантида”;

• “Бесславные крепостные”;

• “Виддана” (номинации: Лучшая песня, Лучшие визуальные эффекты);

• “Экс”;

• “Забытые”;

• “Сказка старого мельника”;

• “Мать Апостолов”;

• “Наши котики, или как мы полюбили лопаты в условиях антитеррористической операции с временными элементами военного положения”;

• “Номера”;

• “Адская Хоругва, или Рождество Казацкое”;

• “Предчувствие”;

• “Пик страха”;

• “Плохие дороги”;

• “Сумасшедшая Свадьба 2” (номинация “Лучшая песня”)

• “Наследие лжи”;

• “Стасис” (международное название – Parthenon)

• “Схидняк”;

• “Тарас. Возвращение”;

• “Толока”;

• “Крепость Хаджибей”;

• “Черкассы”.

2. Короткометражный игровой фильм:

• “Immigrant holdem”;

• “Mute”;

• “Run away”;

• “Альфа”;

• “Бульмастиф”;

• “Великдень”;

• “Где моя…”;

• “Дом, милый дом”;

• “Жизнь ленивого бездельника”;

• “ИНО”;

• “Килим”;

• “Монолог. Один”;

• “Не дома”;

• “Нетерпимость”;

• “Объективно”;

• “Ой!”;

• “Парикмахер”;

• “Между теней”;

• “Схрон”;

• “Чачьо”;

• “Если было завтра”.

3. Документальный фильм:

• “1944 Крым. Депортация”;

• “Ау”;

• “Базиль”;

• “Байконур. Вторжение”;

• “Бальный король”;

• “Бес”;

• “Борщ. Секретный ингредиент”;

• “Ваш Василий”;

• “Веронского сокровища”;

• “Свадебное наследство”;

• “В. Сильвестров”;

• “Зарваница”;

• “Земля голубая, будто апельсин”;

• “Звезда Давида Черкасского”;

• “Код предков”;

• “Город, который исчезает”;

• “Многая лета. Стойко”;

• “Не все будет хорошо”;

• “Поезд “Киев-Война”;

• “Тропами киевских пляжей”;

• “Обломки”;

• “Юки”.

4. Короткометражный анимационный фильм:

• “Mr.Nox”;

• “История Украины за 5 минут”;

• “Монетка счастья”;

• “Фамилия в кармане”;

• “Черта”;

• “Это просто космос”.

5. Полнометражный анимационный фильм:

• “Виктор_Робот”.

6. Игровой сериал:

• “Вызов”;

• “Отважные”;

• “И будут люди”;

• “Карпатский рейнджер”;

• “Казаки. Абсолютно лживая история”;

• “Мама”;

• “Первые ласточки. Zалежни”;

• “Сага”;

• “Секс, Инста и ВНО (SIZ)”;

• “Поймать Кайдаша”.

Члены киноакадемии уже начали голосование за номинантов. Окончательный список будет объявлен в середине апреля.

Премия “Золотая Дзига” будет вручаться в 24 номинациях.

Даты и место проведения кинопремии будут объявлены позже.