Об этом сообщают #Буквы.

Новый сезон – кардинальные перемены. Команда Ukrainian Fashion Week представила официальное расписание грядущего сезона осень-зима 2020-2021, и оно существенно отличается от предыдущих.

“Настало время перемен. Fashion-индустрия всего мира ищет другие приоритеты и другие форматы. Она готовится к радикальным изменениям, которые сделают возможным существование fashion-индустрии как таковой в принципе. И речь не только о том, что изменились форматы работы с дизайнерами и форматы недель моды, речь о том, что мы сами должны изменить свое отношение к тому, что несет мода этому миру и что мы можем сделать, чтобы эта индустрия развивалась, а не говорила о своем кризисе. Поэтому те дизайнеры и новые форматы, которые мы увидим в феврале, наилучшим образом демонстрируют наши новые приоритеты, наши стремления и вообще наше понимание будущего украинской fashion-индустрии”, – сказала глава оргкомитета UFW Ирина Данилевская.

Так, в новом расписание есть ряд важных изменений. Хедлайнер UFW бренд Poustovit не только не откроет модный марафон в Киеве, но и не будет представлять свою коллекцию. Впервые за 46 сезонов Ukrainian Fashion Week откроет показ молодых дизайнеров Fashion Accelerator Show – участников образовательной программы Ukrainian Fashion Council, победители национальных и международных конкурсов и участников платформы New Names.

UFW сезона FW20-21 предложит несколько показов в формате нон-стоп шоу для того, чтобы как можно больше молодых дизайнеров могли представить свои коллекции специалистам и представителям СМИ. OPEN FASHION STUDIO graduate show объединит 5 молодых дизайнеров, завершивших обучение в этом заведении − они покажут фрагменты своих выпускных коллекций. Основанная UFW в 2003 году платформа New Names представит в этом сезоне 7 молодых дизайнеров.

New Generation Day откроет 5 февраля лекция Джованни Оттонелло “Fashion Luxury: история и будущее” (IED-Istituto Europeo di Design, Италия), где попробуют проследить эволюцию роскошной моды, чтобы лучше осознать эту вселенную и понять, что же такое luxury сегодня.

Также в новом расписании отсутствуют показы многих известных дизайнеров – старожилов Украинской недели моды: Светланы Бевзы, Лили Литковской, Елены Ревы, Кати Сильченко, Ивана Фролова, Жана Грицфельдта, Виктории Баланюк (FLOW the Label), Юлии Богдан (Six.), Дафны Майберг (Dafna May) и других.

Ukrainian Fashion Week не только сделал ставку на молодое прогрессивное поколение в моде, но и видит свою миссию в инициировании радикальных изменений в направлении устойчивой моды, предлагая познавательные лекции, круглые столы и междисциплинарные презентации.

Так, дизайнеры выступят в новой роли и в новом формате. Вместо показа коллекции Светлана Бевза готовится выступить на паблик-токе “Новые ценности моды”.

Уже который год подряд в стенах Мыстецкого Арсенала проходит проект BE SUSTAINABLE!, тема которого – “Осознанная мода − реальность украинской модной индустрии”. “Этот проект становится настоящим центром инноваций и нетворкинга для украинской сознательной моды, – говорят организаторы Украинской недели моды. – В пространстве BE SUSTAINABLE! мы максимально погружаем аудиторию в мир дизайнеров, демонстрируем локальные устойчивые практики совместно с технологическими решениями. Визуальным и интерактивным способами мы переносим связь с ответственной модой за пределы Мыстецького Арсенала и создаем истории, которые не канут в лету. Истории, которые станут вдохновением для тех, кто выберет ответственность как ДНК своего бренда. Лекторий проекта BE SUSTAINABLE! в этом сезоне превращается в масштабный международный саммит, который может стать отправной точкой для реализации идей sustainable fashion в Украине”.

Миссия мероприятия − собрать и вдохновить всех, кого волнует горячая тема настоящего и будущего. Образовательную часть саммита завершат показы украинских дизайнеров, которые выбрали путь изменений в направлении ответственной моды, на главном подиуме UFW (среди них – AZAVA, DEVO HOME, KLAPTYK FASHION, PREAPOCLO, RE-BEAU, REVICLO BY MARKOVA, UNA TERRA и KAMI KAMI). Отныне sustainable-бренды становятся неотъемлемой частью Программы Ukrainian Fashion Week.

День саммита откроет важное событие − портфолио-ревю брендов, производящих sustainable fashion-продукты. Это событие − часть международного конкурса VOGUE.It, партнером которого в Украине стал Ukrainian Fashion Week.