Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Враг применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Богдановки оккупанты трижды обстреливали позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

Возле населенного пункта Верхнеторецкое противник дважды вел огонь с применением 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня (из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также задействовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17).

Украинские защитники у Чермалыка, Водяного и Песков были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. Потери противника уточняются”, – рассказали в штабе.

Согласно сообщению, случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.