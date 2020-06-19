Об этом сегодня проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Обстрел произошел накануне вечером. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм. Последствия обстрела зафиксировали представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
“Вчера, 18 июня, в вечернее время с направлений неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм. Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крыши двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела мирные жители не пострадали.
В штабе подчеркнули, что подобные обстрелы населенных пунктов ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения, а также нарушают все нормы международного гуманитарного права.
“Такие действия оккупантов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта”, – сказано в сообщении.
- 15 июня российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки (Донецкая область) и ранили мирную жительницу.
- На Донбассе за прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб и еще один получили ранения.