Об этом сегодня проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Обстрел произошел накануне вечером. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм. Последствия обстрела зафиксировали представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

“Вчера, 18 июня, в вечернее время с направлений неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм. Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крыши двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела мирные жители не пострадали.

В штабе подчеркнули, что подобные обстрелы населенных пунктов ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения, а также нарушают все нормы международного гуманитарного права.

“Такие действия оккупантов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта”, – сказано в сообщении.