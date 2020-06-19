На Донбассе за прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб и еще один получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано вблизи Авдеевки, Марьинки, Крымского и Орехово.

“К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще одного воина ранили”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции боевиков.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумам.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.