Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировано вблизи Авдеевки, Марьинки, Крымского и Орехово.
“К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще одного воина ранили”, – сообщили в штабе.
По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции боевиков.
От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумам.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование.
- На Донбассе в результате пулевого ранения погиб старший матрос Военно-Морских Сил ВСУ Илья Струк.