Сегодня российско-оккупационные войска сбросили с беспилотника гранату над позициями Объединенных сил. В результате был ранен украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Павлополь (Донецкая область).

“Сегодня, 11 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Павлополь. Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения”, – сказано в сообщении.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

В штабе подчеркнули, что подобные действия врага не остались безнаказанными.

“Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – сообщили в штабе.