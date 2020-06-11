Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Павлополь (Донецкая область).
“Сегодня, 11 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Павлополь. Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения”, – сказано в сообщении.
Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.
В штабе подчеркнули, что подобные действия врага не остались безнаказанными.
“Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – сообщили в штабе.
- За прошедшие сутки, 10 июня, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в результате чего были ранены два военнослужащих. Еще одного украинского военного ранили сегодня утром.