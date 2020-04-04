Российско-оккупационные войска сегодня обстреляли поселок Верхнеторецкое (Донецкая область), который находится недалеко от линии разграничения. В результате была ранена местная жительница.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Обстрел произошел сегодня около 17:00. Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкое, который “значительно удален от позиций Объединенных сил”.

В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая в это время находилась на приусадебном участке своего дома.

Женщину оперативно доставили в больницу города Торецк. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС.

“Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и подтвердили преступную сущность установленного на захваченных территориях оккупационного режима”, – подчеркивается в сообщении штаба.