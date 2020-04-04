Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Обстрел произошел сегодня около 17:00. Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкое, который “значительно удален от позиций Объединенных сил”.
В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница, которая в это время находилась на приусадебном участке своего дома.
Женщину оперативно доставили в больницу города Торецк. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС.
“Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и подтвердили преступную сущность установленного на захваченных территориях оккупационного режима”, – подчеркивается в сообщении штаба.
- За прошедшие сутки, 1 апреля, боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военных.