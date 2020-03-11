Оккупанты на Донбассе обстреляли жилые кварталы населенного пункта Марьинка, в одном из которых находится школа, в результате чего учеников пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“Слишком громкий режим “тишины” устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области – персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы № 2 этого города. Представители вооруженных формирований российской федерации, пренебрегая принятыми в цивилизованном мире нормами гуманитарного права, обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах населенного пункта Марьинка”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что офицеры одной из групп гражданско-военного сотрудничества из состава Объединенных сил выяснили, что в районе обстрела также находилась указанная школа. В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы.

“По завершению обстрела работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. К счастью, погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет. Командование операции Объединенных сил уже не надеется на проявление любых человечных качеств со стороны оккупантов, однако подчеркивает, что Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей”, – подчеркнули в ООС.