Одновременно с военными учениями Вооруженных сил Российской Федерации "Кавказ-2020" внеплановые оперативные и боевые учения проводят также боевики на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

“На фоне проведения стратегического командно-штабного учения ВС РФ “Кавказ-2020″ командование оперативной группировки российских оккупационных войск нарастило проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки. В частности, в течение этой недели в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты проводили внеплановые тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в т.ч. реактивных систем залпового огня, и боевых машин”, – сказал Шаравара.

Кроме того, на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения противник совершил ротацию очередных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилил наблюдение за передовыми позициями Объединенных сил ВС Украины с использованием технических средств разведки с целью уточнения целей для огневого поражения.