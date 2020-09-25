Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
“На фоне проведения стратегического командно-штабного учения ВС РФ “Кавказ-2020″ командование оперативной группировки российских оккупационных войск нарастило проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки. В частности, в течение этой недели в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупанты проводили внеплановые тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в т.ч. реактивных систем залпового огня, и боевых машин”, – сказал Шаравара.
Кроме того, на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения противник совершил ротацию очередных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилил наблюдение за передовыми позициями Объединенных сил ВС Украины с использованием технических средств разведки с целью уточнения целей для огневого поражения.
- 21 сентября Россия начала стратегические командно-штабные учения “Кавказ-2020”, которые пройдут возле украинских границ.