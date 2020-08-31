Украинский комедийный актер Олег Филимонов стал кандидатом в мэры Одессы от партии "Слуга народа".

Об этом стало известно во время съезда партии “Слуга народа” в Киеве.

Сам Филимонов рассказал “Радио Свобода”, что предложение баллотироваться на пост мэра ему сделал президент Украины Владимир Зеленский.

“Это произошло где-то три месяца назад. Он пригласил меня в администрацию, я приехал с женой, мы пообедали и он предложил мне идти в мэры. Я должен сказать, что довольно долго думал, но принял решение идти”, – сказал актер.

Олег Філімонов розповів @LazurVlasta як Зеленський запропонував йому стати кандидатом у мери Одеси pic.twitter.com/fDUhFZ0ya7 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 31, 2020

Олег Филимонов (родился 26 февраля 1952 в городе Николаев) – украинский юморист, доктор филологических наук, предприниматель, педагог; участник команды КВН “Одесские джентльмены”, ведущий телепередач “Джентльмен-шоу”, “Камера смеха”, “Филимонов и компания”. Заслуженный артист Украины и народный артист Украины.

В 1985 году защитил диссертацию “Стилистические функции ритмизации англоязычной художественной прозы”, получив научную степень кандидата филологических наук (ныне приравнивается к степени доктора философии в области языкознания).

Двадцать лет преподавал в Одесском государственном университете имени Мечникова, заведовал кафедрой романо-германской филологии. Защитил докторскую диссертацию, однако затем покинул вуз.