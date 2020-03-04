#Буквы рассказывают, что о нем известно.
Биография
Олег Немчинов родился 1 мая 1977 во Львове, в семье служащих.
В течение трех лет с начала войны на Донбассе был офицером Госпогранслужбы Украины, участник АТО.
В 1999 году – окончил географический факультет Львовского университета имени Ивана Франко
В 1998 году Олег Немчинов во “Львовской политехнике” прошел военную подготовку по профилю: “Боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений”.
В 2011 году он получил квалификацию бакалавра по правоведению в частном высшем учебном заведении “Львовский университет бизнеса и права”.
Читайте также:
В 2013 году – закончил аспирантуру, а в 2015 году – стал кандидатом наук по государственному управлению.
Жену Немчинова зовут Оксана Стецюк. Она доцент, кандидат географических наук. Преподает во Львовском национальном университете.
Карьера
До 2002 года Олег Немчинов начал работать инспектором в отделе работы с молодежью департамента гуманитарной и социальной политики.
До 2004 года преподавал во Львовском профессиональном училище.
В июне 2003 года он стал помощником-консультанта народного депутата Александра Гудымы от фракции “Наша Украина”.
В августе 2014 Олег Немчинов начинает службу в Государственной пограничной службе Украины.
В 2016 году в течение двух месяцев он принимает участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области.
До 2017 года – он был руководителем Военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.
После службы Немчинов стал госсекретарем Министерства молодежи и спорта. Должность занял в результате открытого конкурса.
Декларация
Согласно декларации семья владеет тремя земельными участками во Львовской области. Есть две квартиры во Львове и одна в Киеве. В декларации указаны дачный дом и гараж во Львове.
В собственности Немчинова автомобили Chevrolet Volt и ЗАЗ.
Наличными Немчинов держит 30 тыс. грн и 1 тыс. долларов. На счету в “Ощадбанке” 43 500 долларов, в “Универсалбанке” – 316 долларов.
Заработная плата, полученная в Министерстве, составила чуть более 1 млн грн.