Олег Немчинов может стать новым министром Кабинета Министров. В случае назначения он займет место Дмитрия Дубилет, который с августа 2019 находился на этом посту.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Олег Немчинов родился 1 мая 1977 во Львове, в семье служащих.

В течение трех лет с начала войны на Донбассе был офицером Госпогранслужбы Украины, участник АТО.

В 1999 году – окончил географический факультет Львовского университета имени Ивана Франко

В 1998 году Олег Немчинов во “Львовской политехнике” прошел военную подготовку по профилю: “Боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений”.

В 2011 году он получил квалификацию бакалавра по правоведению в частном высшем учебном заведении “Львовский университет бизнеса и права”.

Читайте также: О министре Дубилете написали книгу

В 2013 году – закончил аспирантуру, а в 2015 году – стал кандидатом наук по государственному управлению.

Жену Немчинова зовут Оксана Стецюк. Она доцент, кандидат географических наук. Преподает во Львовском национальном университете.

Карьера

До 2002 года Олег Немчинов начал работать инспектором в отделе работы с молодежью департамента гуманитарной и социальной политики.

До 2004 года преподавал во Львовском профессиональном училище.

В июне 2003 года он стал помощником-консультанта народного депутата Александра Гудымы от фракции “Наша Украина”.

В августе 2014 Олег Немчинов начинает службу в Государственной пограничной службе Украины.

В 2016 году в течение двух месяцев он принимает участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области.

До 2017 года – он был руководителем Военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

После службы Немчинов стал госсекретарем Министерства молодежи и спорта. Должность занял в результате открытого конкурса.

Декларация

Согласно декларации семья владеет тремя земельными участками во Львовской области. Есть две квартиры во Львове и одна в Киеве. В декларации указаны дачный дом и гараж во Львове.

В собственности Немчинова автомобили Chevrolet Volt и ЗАЗ.

Наличными Немчинов держит 30 тыс. грн и 1 тыс. долларов. На счету в “Ощадбанке” 43 500 долларов, в “Универсалбанке” – 316 долларов.

Заработная плата, полученная в Министерстве, составила чуть более 1 млн грн.