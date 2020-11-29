Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что для проведения перенесенных игр потребуются дополнительные 200 миллиардов иен, или 1,92 млрд долларов.

Об этом сообщает общенациональная газета The Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в организационных комитетах.

Представители Токийского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр встретятся в декабре с руководством Токио и центральным правительством, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с дополнительными средствами.

Еще в марте тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах договорились о переносе Игр 2020 года на лето 2021 года. Причина – пандемия коронавируса. После этого решения оргкомитет начал выяснять, какие дополнительные расходы могут возникнуть в результате отсрочки. В то время в оргкомитете была серьезная обеспокоенность по поводу увеличения затрат, и один официальный представитель сказал: “Было бы хорошо, если бы мы смогли сохранить их на уровне 300 миллиардов йен”.

Тем не менее организационный комитет договорился с МОК сократить количество спортсменов и персонала участвующих стран, отказаться от некоторых декораций и тому подобное.

Согласно источникам, это сокращение позволило сэкономить 30 миллиардов йен, что позволило снизить дополнительные расходы примерно до 200 миллиардов йен, или 1,92 мрлд долларов.

Дополнительные средства покрывают широкий спектр расходов, таких как компенсация за отмену забронированных мест, расходы на персонал, а также затраты на внедрение новой системы возврата билетов.

После переговоров с правительством столицы и центральным правительством оргкомитет опубликует обновленную смету, включая дополнительные расходы.

Организационный комитет заложил в бюджет 630 миллиардов иен дохода (6,05 млрд долларов), но 80% из них должно было поступить от спонсорства и продажи билетов. Многие спонсорские контракты истекают в конце этого года, и, хотя комитет продолжает переговоры о продлении, неясно, сможет ли он получить такой же уровень поддержки из-за пандемии.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.