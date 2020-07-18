Так он прокомментировал в интервью #Буквам слухи, распространяющиеся в СМИ.

“Я слышал об этих слухах. Действительно, журналисты меня спрашивали об этом. Пока я не могу об этом говорить, скажу вам честно, но я не думаю, что я пойду на мэры. Я пока не вижу за собой команды. Я пока не вижу средств на предвыборную компанию, а это реально должно быть, без этого не выигрываются никакие выборы – без денег. И я не вижу условий как на самом деле можно провести реформы в Киеве. Запрос на реальные изменения – отсутствует!” сказал Омелян.

Он также упомянул о расследовании, что фактически два клана застройщиков сейчас руководят городом.

“И они неизменны. На самом деле, это где-то отражение ситуации в стране. То есть меняется лицо, а те люди, которые сидят за кулисами, манипулируют всеми, они там более-менее устойчивые фигуры. И, знаете, если Кличко не справился, а Кличко – как бы ни было, у меня лично к нему есть пиетет как к человеку мира, выдающемуся боксеру, человеку, с которым с радостью приветствуются политики Германии, США и других стран – если он не смог хлопнуть кулаком по столу и сказать трем застройщикам: Вы сейчас все вышли, община утвердит новый генплан и на общих основаниях, прозрачных правилах стройте по Киеву, то я не уверен, что Омелян при таком же росте, но без всякой поддержки – сможет это сделать”, – сказал экс-министр.