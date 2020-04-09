Об этом сообщают #Буквы.

Так, в начале урока для пятиклассников по теме “Второстепенные члены предложения” учительница сообщила, что ей в Messenger написал “Миша Антарктический”.

Далее она процитировала якобы его письмо:

“Привет! Пишет тебе белый медведь с Антарктического полуострова. Украинские полярники со станции “Академик Вернадский” показывали мне твои видеоуроки. И я … плачу. Ты вспоминаешь о различных животных, рассказываешь о котах, собаках, кроликах. А медведи? Неужели в мире забыли о медведях? Жду уроки о нас – белых и бурых, больших и малых…”.

Стоит отметить, что белых медведей можно встретить только в Арктике, недалеко от Северного полюса. В Антарктиде, возле Южного полюса, они не проживают. Сегодня в мире насчитывается около 20-25 тысяч полярных медведей, однако с каждым годом их становится все меньше.

(На видео с 1:43)