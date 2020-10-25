Covid-19 Украина

обновлено 25.10.2020 в 18:02

Всего:

343498(+6088)

Болеют:

195599(+6088)

Выздоровели:

141508(+1753)

Умерло:

6391(+102)

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ОПОРА: Явка избирателей на 16:00 составляет 27 %

По данным общественной сети ОПОРА, по состоянию на 16:00 явка на местных выборах в Украине составляет 27 %.

Воскресенье, 25 октября 2020, 17:57

Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

“Явка на 16:00 по всей стране по данным ГС “ОПОРА” составляет 27 %. Погрешность 0,84 %”, – говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 2015 году по состоянию на 16:00 явка на местных выборах по всей Украине составила 36,2 %. Избиратели в западных и центральных регионах голосовали активнее, чем на Юге и в Центре Украины.

Теги: местные выборы, голосование, явка, ОПОРА

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