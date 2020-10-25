ОПОРА: Явка избирателей на 16:00 составляет 27 %

Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.
“Явка на 16:00 по всей стране по данным ГС “ОПОРА” составляет 27 %. Погрешность 0,84 %”, – говорится в сообщении.
Следует отметить, что в 2015 году по состоянию на 16:00 явка на местных выборах по всей Украине составила 36,2 %. Избиратели в западных и центральных регионах голосовали активнее, чем на Юге и в Центре Украины.
- Ранее гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах 2020 по состоянию на 12:00 — она составила 13,5 %.
- По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:00 явка на местных выборах в Украине чрезвычайно низкая.