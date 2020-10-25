ОПОРА: Явка избирателей на 16:00 составляет 27 %

По данным общественной сети ОПОРА, по состоянию на 16:00 явка на местных выборах в Украине составляет 27 %.

Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на своей странице в Facebook.

“Явка на 16:00 по всей стране по данным ГС “ОПОРА” составляет 27 %. Погрешность 0,84 %”, – говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 2015 году по состоянию на 16:00 явка на местных выборах по всей Украине составила 36,2 %. Избиратели в западных и центральных регионах голосовали активнее, чем на Юге и в Центре Украины.