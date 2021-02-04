Гражданская сеть “ОПОРА” разоблачила сети страниц и ботов, которые работали в интересах конкретных политиков.

Некоторые страницы во время избирательной кампании 2019 года почти синхронно публиковали одинаковые материалы. Это явление становится все более популярным в украинском сегменте Facebook.

В 2020 году аналитики организации заметили деятельность таких сетей в пользу нардепа от “Оппозиционной платформы – За життя” Виктора Медведчука. На местных выборах услугами страниц активно пользовался кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский.

Однако после завершения предвыборных кампаний эти сети страниц не были удалены. Более того, они продолжают функционировать, в частности “группа поддержки Медведчука”.

“ОПОРА” заметила четыре страницы, которые указали одинаковый номер телефона рекламодателя “Старые Политики”, “Новости Украины”, “Ньюз Тайм” и “Об Украине”. Только страница “Старые Политики” была создана еще в сентябре 2018 года. Три другие страницы появились в соцсети в ноябре 2020: “Новости Украины” и “Ньюз Тайм” – 26.11, а “Об Украине” – 27.11. Больше всего фолловеров имеет страница “Старые Политики” (почти 8500), а на трех страницах количество подписчиков не превышает 260 на каждой.

Эти страницы с 26 октября по 23 января 2020 года распространили 175 рекламных сообщений, на которые потратили более 14,3 тыс. долларов (около 400 тысяч гривен).

Аналитики “ОПОРЫ” обнаружили, что все эти четыре страницы ведут равномерную активность. Они одновременно начинают активно публиковать рекламу и так же равномерно “замолкают”.

Сообщения этих страниц набирают популярность так же равномерно. В частности, этот график показывает, в какие промежутки времени пользователи чаще реагировали на публикации страниц – ставили реакции, комментировали и распространяли.

Однако эта сеть страниц отличалась от тех, которые продвигали Пальчевского и Медведчука. На этих страницах не всегда появлялась одинаковая информация. Похоже, сеть была создана для продвижения конкретных идей, а не политиков.

Немало сообщений касались Петра Порошенко, в которых политика обвиняли в связях с РФ, а также намекали на его причастность к коррупции.

Действующего президента Зеленского сети страниц активно хвалили и писали о его способности объединить украинцев.

О международных событиях сети также писали. В частности, они поддерживали США и Джо Байдена. Кроме того, они неожиданно негативно отзывались об РФ.

Почему популярность постов отличается?

Некоторые сообщения со страниц “Старые Политики”, “Новости Украины”, “Ньюз Тайм” и “Об Украине”, стали вирусными и сверхпопулярными на фоне других. Поэтому аналитики проанализировали более 13, 5 тысячи комментариев и обнаружили сеть ботов, которые призваны создавать искусственную активность на страницах. Среди 64 пользователей, которые оставили под сообщениями более 8 комментариев, по меньшей мере 38 идентифицировали как ботов.

Вы будете удивлены, но комментаторы часто не поддерживали информацию в посте, а наоборот критиковали ее. Так, боты выражали поддержку Зеленскому и дискредитировали Порошенко, сравнивая его с Медведчуком.

В то же время другие комментаторы дискредитировали Зеленского и поддерживали Порошенко и Медведчука.

Самым активным “комментатором” стал пользователь Ludmilla Ptakhova. Страница этой женщины пуста, но комментарии она оставляла эмоциональные и противоречивые.

Еще один “топ-поклонник” Маргарет Тэтчер решила на всех четырех страницах выразить свой негатив к Зеленскому.

Похожим образом действуют еще более трех десятков комментаторов.

Неожиданно “ОПОРА” нашла среди комментаторов Владимира Скобелева. Этот пользователь ранее был идентифицирован ботом Медведчука.

Но самыми активными фолловерами сети страниц стали Степан Яловега и Сергей Березный. Эти две страницы сотни раз делали репосты одних и тех же постов. Очевидно, что по ту сторону монитора сидит один человек.

Репосты в регионы

Сети ботов все чаще собирают аудиторию в региональных сообществах. Создание фейковой активности с помощью ботов не приведет к популярности сети страниц. Однако “ОПОРА” обнаружила, что сообщения этих страниц активно распространялись в 107 региональных сообществах, созданных для жителей отдельных городов, районов, сел и поселков и тому подобное. Например, в сообществе “Луцк Европейский”, которое имеет 16,6 тысячи участников, сообщения сети страниц были размещены 17 раз, а в сообществе “правда Онуфриивщины!!!” с 1,3 тысячи участников, созданном для жителей Онуфриевской ОТГ Кировоградской области, – 9 раз.

Если вы думаете, что услугами страниц и ботов пользуются только Медведчук и Пальчевский, то вы ошибаетесь. “ОПОРА” обнаружила группу сообществ, созданных в поддержку президента Владимира Зеленского. В выборке наиболее распространяемых сообщений 107 репостов было сделано в 40 сообществ пользователей, поддерживающих действующего президента. Например, 16 распространений было сделано в сообщество “Президент Украины” (46 тысяч участников), принадлежащему публичной странице “Зе Info”, по 7 распространений – в сообщества “6-й Президент Украины” (13,9 тысячи участников) и “Команда “Зе” Изменим Украину Вместе!” (72,7 тысячи участников).

Фото: ОПОРА

Аналитики подозревают, что часть комментариев оставили боты, а часть – настоящие пользователи.