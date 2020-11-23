В Офисе президента создадут пул блогеров, которые в социальных сетях будут освещать положительные тренды во внутренней политике страны.

Об этом изданию “Бабель” сообщил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк.

“Они сами, думаю, будут публично говорить о положительных трендах во внутренней политике, а не просто хейтить. У нас, к сожалению, 90 процентов информпространства – это хейт. Считается, что негатив хорошо продается, что на нем можно хорошо сидеть. Эта большая проблема, которой более 20 лет”, – сказал он.

Как пишет издание, Подоляк сначала не хотел называть имена блогеров, которые уже начали сотрудничать с ОПУ. Затем он сказал, что пока нет списка с их фамилиями. На вопрос журналистов, входят ли в этот пул блогеры Сергей Иванов, Сергей Наумович, Сергей Гришин и политолог Кость Бондаренко ответил уклончиво.

“Допустим, Иванов работает с нами, почему он не может этого делать? Он может, но если так, почему вы не хотите об этом сказать? Если вы провели контент-анализ и выяснили, что Иванов работает с нами, в чем тогда вопрос? Ну, работает”, – ответил советник руководителя ОПУ.

Сотрудничество с другими названными блогерами Подоляк не стал комментировать.

Также, по его словам, блогерам, которые уже сотрудничают с Офисом президента, пока не платят.

“Если понадобится техническая поддержка. Если мы решим увеличить аудиторию, ввести какие-то новые форматы, которые требуют взносов, тогда да. Я считаю, что визуализированные блоги сейчас более востребованы, чем текстовые. Если мы выведем кого-нибудь на YouTube, то будем это делать [платить деньги]. Почему? Потому что сейчас нет пропрезидентских видео-площадок, где бы мы могли говорить о том, что мы делаем. Все “телеки” [телеканалы] сейчас, к сожалению, завязаны на другие политические группы”, – пояснил он.

Также он отметил, что блогеры смогут приходить на встречи в ОПУ в неофициальном формате.

“Блогеры должны иметь возможность приходить на офреки в Офис президента, чтобы обсуждать текущие вопросы”, – сказал Подоляк.