Об этом сообщает американский журнал Vanity Fair.

Издание опубликовало первый кадр предстоящего фильма “Дюна”, над созданием которого работает франкоканадский кинорежиссер и сценарист Дени Вильнев, автор таких лент как “Бегущий по лезвию 2049” и “Прибытие”.

На снимке изображен американский актер Тимоти Шаламе, известный своими ролями в фильмах “Интерстеллар” и “Назови меня своим именем”. Он исполнит роль главного героя — Пола Атрейдеса.

“Дюна” — один из самых известных научно-фантастических романов XX века, написанный американским писателем Фрэнком Гербертом в 1963-1965 годах. Работа Вильнева — третья экранизация “Дюны”. Ранее по мотивам романа были сняты минисериал “Дюна Фрэнка Герберта” (2000 г.) и фильм “Дюна” (1984) Дэвида Линча.

События в “Дюне” разворачиваются в далеком будущем. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) берет под свое управление пустынную планету Арракис, единственный источник редчайшего и крайне ценного вещества. Это вещество, действуя подобно наркотикам, продлевает жизнь человека и существенно улучшает умственные способности. Обладание этим веществом гарантирует господство во вселенной. По сюжету сын герцога, юный и талантливый Пол должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье власть на ней.

Стоит отметить, что релиз фильма запланирован на 18 декабря. Сейчас работы над фильмом, несмотря на пандемию, продолжается.