Ролик опубликован на Youtube-канале дистрибьюторской компании B&H Film.

По сюжету мультфильма Гулливер получает письмо с просьбой о помощи и немедленно отправляется в Лилипутию. Неожиданно путешественник оказывается в центре удивительных событий вместе с верными друзьями — Марси, Фрелоком и мышонком Пи — вместе с которыми его ждут головокружительные испытания, отчаянные погони и встречи с коварными врагами.

Режиссером анимационной ленты выступил Илья Максимов. Премьера мультфильма запланирована на 24 декабря текущего года.

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