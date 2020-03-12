Ролик опубликован на Youtube-канале дистрибьюторской компании B&H Film.
По сюжету мультфильма Гулливер получает письмо с просьбой о помощи и немедленно отправляется в Лилипутию. Неожиданно путешественник оказывается в центре удивительных событий вместе с верными друзьями — Марси, Фрелоком и мышонком Пи — вместе с которыми его ждут головокружительные испытания, отчаянные погони и встречи с коварными врагами.
Режиссером анимационной ленты выступил Илья Максимов. Премьера мультфильма запланирована на 24 декабря текущего года.