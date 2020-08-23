В Киеве в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню Независимости будет перекрыто дорожное движение по ряду улиц в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств.

В частности, движение ограничат на следующих улицах:

улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);

Михайловская площадь;

улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);

улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);

улица А. Тарасовой;

улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);

улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);

Софийская площадь;

Рыльский переулок;

улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);

улица Десятинная.

Также 24 августа с 08:00, в связи с проведением массовых мероприятий, будет перекрыто:

часть ул. Владимирской (возле парка им. Т. Г. Шевченко);

бульвар им. Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до Бессарабской площади);

ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади);

Владимирский проезд;

ул. Костельная;

ул. Прорезная;

ул. Б. Хмельницкого (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик);

Бессарабская площадь;

ул. Крещатик (на отрезке от Европейской площади до пл. Бессарабской);

Европейская площадь;

Владимирский спуск (на участке от Почтовой площади до Европейской площади);

ул. Городецкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой).