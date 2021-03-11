Министерство иностранных дел Украины обнародовало список спасенных членов экипажа с затонувшего у побережья Румынии судна "Volgo Balt 179".

Список обнародовал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Как известно, корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта в Ростове-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.

Экипаж корабля состоял из 13 граждан Украины (12 мужчин и одной женщины).

Всего спасено 10 человек:

1. Севера Юрий (Severa Yurii)

2. Хлизнуца Игорь (Hliznutsa Ihor)

3. Чернов Александр (Chernov Oleksandr)

4. Гайдай Сергей (Gayday Sergiy)

5. Морозов Денис (Morozov Denys)

6. Соловьев Виталий (Soloviov Vitalii)

7. Ремишевский Николай (Remishevsky Mykola)

8. Дементьев Сергей (Diemientiev Serhii)

9. Николаенко Дмитрий (Nikolaienko Dmytro)

10.Соколова Ангелина (Sokolova Angelina).

Ранее сообщалось, что пострадавшую украинку должны были транспортировать в больницу Констанцы.

Остальные спасенные моряки находились на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное.

Также подтверждена гибель двух граждан Украины.

По данным Государственной службы морского и речного транспорта Украины, погибли капитан Борисенко Александр и электромеханик Лисаченко Григорий.

Местонахождение еще одного украинца – старшего помощника капитана Болатханова Рамзана – устанавливается. Спасательная операция продолжается.