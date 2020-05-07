Об этом заявил член партии Илья Кива, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, в Украине празднуют праздники “в честь фашистских коллаборационистов, в честь последователей нацизм”.

“Мы, оппозиционные политики, берем празднование этого великого дня в свои руки. В каждом городе пройдут чествования и празднования, мы отдадим честь, хвалу и благодарность тем людям, которые в своё время, жертвуя своими жизнями, подарили миру свободу и жизнь. В 12.00 9 мая каждый из нас в своем городе возложит цветы к памятникам”, — сказал нардеп.