Об этом сообщают #Буквы.
В среду, 24 марта, глава фракции “ОПЗЖ” в Харьковском горсовете Андрей Лесик сообщил, что депутаты восстановили памятный знак “Камень дружбы украинского и русского народов”.
“Он был установлен в память о Переяславской Раде 1654 года, но был разрушен вандалами. Восстановление памятника — это наша принципиальная позиция”, — заявил он, добавив, что политсила всегда будет “стоять за дружбу двух братских народов”.
В тот же вечер активисты обнародовали фотографии, на которых можно увидеть тот самый памятный знак разбитым.
Также активисты объявили о намерениях обратиться в СБУ по поводу законности установления такого памятного знака.
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