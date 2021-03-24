В Харьковской области депутаты "Оппозиционной платформы — За життя" восстановили "Камень дружбы украинского и русского народов". В тот же вечер его сломали активисты.

Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 24 марта, глава фракции “ОПЗЖ” в Харьковском горсовете Андрей Лесик сообщил, что депутаты восстановили памятный знак “Камень дружбы украинского и русского народов”.

“Он был установлен в память о Переяславской Раде 1654 года, но был разрушен вандалами. Восстановление памятника — это наша принципиальная позиция”, — заявил он, добавив, что политсила всегда будет “стоять за дружбу двух братских народов”.

В тот же вечер активисты обнародовали фотографии, на которых можно увидеть тот самый памятный знак разбитым.

Также активисты объявили о намерениях обратиться в СБУ по поводу законности установления такого памятного знака.