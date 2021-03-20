Статую бывшего президента США Дональда Трампа пришлось забрать из Техасского музея восковых фигур, поскольку посетители постоянно били, царапали и пытались всячески ее повредить.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что работники музея решили сохранить восковую фигуру Трампа, поэтому переместили ее в вестибюль. Там всегда присутствовали работники музея и другие посетители. Однако даже это не помогло сохранить фигуру от вандалов.

Администрация музея решила забрать статую в хранилище.

В музее признались, что статуи президентского сектора постоянно страдали от рук недобросовестных посетителей.

“Джордж Буш, Обама или Трамп – всех их били. Обаме 6 раз отбивали уши, а Бушу как-то отбили нос”, – поделился директор музея Клей Стюарт.

Однако статуя Трампа страдали больше всех. Приступы участились в 2020 году, когда Трамп объявил о том, что будет баллотироваться снова. Фигуру приходилось регулярно реставрировать и подкрашивать.

Сейчас в музее не разглашают, когда фигуру скандального экс-президента вернут в зал. Директор шутит, что Трампа вернут, когда появится статуя Джо Байдена.