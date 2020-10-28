Партия "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) заявляет, что в Киеве пытаются украсть их голоса в пользу других политических сил.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

В партии заявляют о массовых фальсификациях.

“На участках в Дарницком районе прямо сейчас идет кража голосов ОПЗЖ в пользу партии “Перемога Пальчевского”. Устроив тайный пересчет голосов, без присутствия наших наблюдателей, участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы. Оказалось, что голоса, отданные за ОПЗЖ, оказались теперь приписаны “Перемоги Пальчевского”, – отмечают в политсиле.

По данному факту представители ОПЗЖ обратились в правоохранительные органы.

Главным бенефициаром партии “Перемога Пальчевского” СМИ называют застройщика, экс-нардепа от “Партии регионов” Вадима Столара.