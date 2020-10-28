Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.
В партии заявляют о массовых фальсификациях.
“На участках в Дарницком районе прямо сейчас идет кража голосов ОПЗЖ в пользу партии “Перемога Пальчевского”. Устроив тайный пересчет голосов, без присутствия наших наблюдателей, участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы. Оказалось, что голоса, отданные за ОПЗЖ, оказались теперь приписаны “Перемоги Пальчевского”, – отмечают в политсиле.
По данному факту представители ОПЗЖ обратились в правоохранительные органы.
Главным бенефициаром партии “Перемога Пальчевского” СМИ называют застройщика, экс-нардепа от “Партии регионов” Вадима Столара.
- Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по фактам препятствования деятельности нардепа Виктории Сюмар, подкупа избирателей и предоставления ложных сведений в селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область).