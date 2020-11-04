Об этом сообщает издание Billboard.

Теперь эта категория будет называться Best Global Music Album (“Лучший альбом всемирной музыки”).

По мнению организаторов, слово world (“мировой”) несет “колониальный подтекст”, а слово global (“всемирный”) является более нейтральным и корректным.

“Продолжая придерживаться поистине глобального мышления, мы обновляем наш язык, чтобы отразить более подходящую категоризацию, которая направлена на вовлечение и признание музыки со всего мира”, — говорится в заявлении Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая вручает премию.

Организаторы уточнили, что провели консультации с артистами, исследователями этнической музыки и лингвистами, которые поддержали переименование номинации.

“Летом мы провели обсуждения с артистами, этномузыковедами и лингвистами со всего мира, которые определили, что есть возможность дать категории более актуальное, современное и инклюзивное определение… Эти перемены символизируют отказ от колониального и “неамериканского” подтекстов, которые воплощало в себе предыдущее название, и адаптацию к текущим трендам в музыке и культурной эволюции”, – подчеркивается в заявлении.

Таким образом организаторы “Грэмми” решили проявить “культурную чувствительность”.

Как отмечает Billboard, об изменениях стало известно всего за 22 дня до объявления номинантов 63-й ежегодной премии.

Академия учредила номинацию Best World Music Album в 1991 году. Первым победителем в феврале 1992 года стал музыкальный альбом “Planet Drum” Микки Харта.

Чаще всего (пять раз) премию присуждали бразильским артистам. Исполнители из США получали ее четыре раза, из Индии, ЮАР и Бенина — трижды, из Мали и Франции — дважды, из Ирландии и Панамы – по одному разу.

Ранее подобные перемены произошли в номинациях кинопремии “Оскар”. Так, в прошлом году Американская киноакадемия изменила название “Лучший фильм на иностранном языке” на “Лучший международный художественный фильм”. Первую награду в обновленной номинации получил фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо “Паразиты”.

Церемония вручения “Грэмми” запланирована на 31 января 2021 года.