Все животные приспосабливаются к условиям среды, в которой живут. Так, китов согревает толстый слой подкожного жира, бизоны собираются возле горячих источников, а императорские пингвины сбиваются в плотное кольцо. Более того, с математической точки зрения это самый продуманный способ для максимального сохранения тепла.

Об этом пишет издание The Atlantic.

“Движение пингвинов в кольце напоминает организованную хаотичность. Каждый пингвин пытается согреться сам, но таким образом удается достичь равномерного распределения тепла по всей стаи”, – рассказал математик Франсуа Бланшетт из Калифорнийского университета.

Физик Даниэль Циттербарт из Океанографического института в Вудс-Хоулрозробив и установил камеры для наблюдения за поведением пингвинов. Его команде удалось выяснить, при каких условиях пингвины начинают собираться вместе.

В апреле каждого года императорские пингвины собираются колониями на суше и спариваются. Затем самки отправляются в море за пищей, а самцы высиживают яйца. Все это время они греются в плотных кольцах в условиях сурового климата.

До сих пор ученые считали, что пингвины двигаются с порывами ветра, но это ошибочное утверждение. На самом деле эти птицы сбиваются в кольцо не одновременно.

Так, пингвины в стаи постепенно меняют друг друга с ветряной стороны. Методом регулярной смены расположения все они согреваются одинаково.

Однако сначала пингвины собираются в неправильную форму, чувствуют направление ветра и настраивают систему. В результате стая всегда имеет правильную математическую форму.

Ученые обнаружили, что пингвины собираются в группы для согревания при разных обстоятельствах. Птицы чаще греются под конец цикла вынашивания яйца, ведь они тогда почти не имеют запаса жира. Также они точно определяют температуру, при которой нужно собираться в стаи.

Сейчас ученые пытаются установить, можно ли на основе изменения температуры, при которой пингвины начинают собираться в кольцо, сделать заключение о состоянии здоровья колонии.

“Все, что нам нужно для того, чтобы сделать вывод о здоровье колонии – это фотографии пингвинов в кольце. Это гораздо дешевле, чем снаряжать исследовательское судно”, – добавил Циттербарт.