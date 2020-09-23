Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании КМУ.
Так, осенью в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будут призваны 13 570 человек (на 1,5 тысячи человек меньше, чем планировалось ранее).
Как уточнили в пресс-службе Минобороны Украины, из них:
• в ВСУ призовут 7500 человек;
• в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек;
• в Государственную пограничную службу Украины – 500 человек;
• в Национальную гвардию Украины – 4970 человек.
На организацию призывной кампании из бюджета выделено 65,2 млн грн.
Во время осеннего призыва-2020 призывать на военную службу будут пригодных по состоянию здоровья мужчин:
• которым ко дню отправления в воинскую часть исполнилось 18 лет;
• которым не исполнилось 27 лет;
• которые не имеют права на освобождение и отсрочку.
Призыв граждан Украины в возрасте 18-19 будет осуществляться по их желанию и письменному согласию.
(На видео – с 45:45)
- Ранее Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении президентский законопроект, которым, среди прочего, предусмотрено увеличение штрафов за уклонение от военной службы.