Кабинет Министров Украины определил количество граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре – декабре 2020 года.

Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании КМУ.

Так, осенью в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будут призваны 13 570 человек (на 1,5 тысячи человек меньше, чем планировалось ранее).

Как уточнили в пресс-службе Минобороны Украины, из них:

• в ВСУ призовут 7500 человек;

• в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек;

• в Государственную пограничную службу Украины – 500 человек;

• в Национальную гвардию Украины – 4970 человек.

На организацию призывной кампании из бюджета выделено 65,2 млн грн.

Во время осеннего призыва-2020 призывать на военную службу будут пригодных по состоянию здоровья мужчин:

• которым ко дню отправления в воинскую часть исполнилось 18 лет;

• которым не исполнилось 27 лет;

• которые не имеют права на освобождение и отсрочку.

Призыв граждан Украины в возрасте 18-19 будет осуществляться по их желанию и письменному согласию.

(На видео – с 45:45)